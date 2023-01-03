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«Арсенал» впервые не забил в сезоне АПЛ. До этого отличались во всех прошлых 17 играх

«Арсенал» не забил в первый раз в нынешнем сезоне АПЛ. Команда тренера Микеля Артеты сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

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