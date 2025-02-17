В России начался новый "37-й год"? Холмогоров объяснил: "Запрос просто огромен"

РМ Раиса Мелькумова Надо жестоко наказывать виновных и тех, кто помог бежать за границу! Почему власть разрешает им избегать наказания? Не наказали Сердюкова и Васильеву за огромный урон государству, за закрытие 80 военных училищ, академию Жуковского… За безнаказанность врагов страны воры в коридорах гШ распоясались!

ЮВ Юрий Воробьев Любое государство должно защищать своих граждан и особенно от мздоимцев разных мастей, а так же всевозможных тупых блогеров, которые кричат о подобии 37-го года