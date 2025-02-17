Едва ли не каждую неделю в России идут задержания высокопоставленных лиц. И это не невинные жертвы чьих-то доносов, а чиновники самого разного уровня, которые рассматривали свою должность как способ набить карманы.
В России начался новый "37-й год"? Холмогоров объяснил: "Запрос просто огромен"
Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Надо жестоко наказывать виновных и тех, кто помог бежать за границу! Почему власть разрешает им избегать наказания? Не наказали Сердюкова и Васильеву за огромный урон государству, за закрытие 80 военных училищ, академию Жуковского… За безнаказанность врагов страны воры в коридорах гШ распоясались!
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13 час.
ЮВ
Юрий Воробьев
Любое государство должно защищать своих граждан и особенно от мздоимцев разных мастей, а так же всевозможных тупых блогеров, которые кричат о подобии 37-го года
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7 час.
В С
Да... Сердюк и свинорылая это нечто... Замяли, как будто так и надо. Но сердюк хоть по морде , вроде, получал, от какого то военного. А свинорылая мягко съехала, ни одного дня не сидела.
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6 час.
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