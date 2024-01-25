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Пожарные справились с огнём на НПЗ в Туапсе

Пожарные справились с огнём на НПЗ в Туапсе

Ограничения на работу аэропорта Сочи сняты.фото: vk.com/mchs_st.peterburg--> Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе ликвидирован, сообщает 25 января оперативный штаб Краснодарского края.

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