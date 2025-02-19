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Царьград

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Россия и США обсудили в Эр-Рияде возможности нормализации отношений

Россия и США обсудили в Эр-Рияде возможности нормализации отношений

В Эр-Рияде прошли переговоры между Россией и США. Билл Борум, почетный председатель Совета управляющих, выразил надежду на нормализацию отношений.

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