Экс-посол Эмануэль обвинил Трампа в "осуществлении мечты Сталина"

Бывший американский посол в Токио Рам Эмануэль заявил, что новый глава вашингтонской администрации Дональд Трамп своими высказываниями по поводу украинского конфликта помогает нашей стране реализовать давнюю стратегическую цель.
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