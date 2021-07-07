Сто лет коммунизма в Китае

Как начинался коммунизм в Китае, который сегодня празднует вековой юбилей? Почему некоторые первые съезды приходилось проводить в Подмосковье и как они прошли? Что объединило китайцев и как Советская Армия помогла установлению коммунизма в этой стране? «Мао был просто одним из двух делегатов от провинции Хунань на первом съезде, но дальше Мао Цзэдун выдвигался вперед именно потому, что он оказывался наиболее успешным и наиболее способным политиком и военно-политическим руководителем среди коммунистических лидеров.