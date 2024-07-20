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«Яшин произвел первую революцию в футболе, Нойер — вторую. Лев начал играть по всей штрафной, Мануэль – как полевой за ее пределами». Кафанов о вратарях

«Яшин произвел первую революцию в футболе, Нойер — вторую. Лев начал играть по всей штрафной, Мануэль – как полевой за ее пределами». Кафанов о вратарях

Российский голкипер стал первым по версии FourFourTwo. «Да, Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики.

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