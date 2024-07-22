Попробуйте приготовить торт по этому рецепту и больше не сможете найти замену полюбившемуся десерту.

Кофейный торт «Мраморный» — стоящее лакомство, которое сравнительно быстро готовится и понравится даже тем, кто не является большим любителем кофе (см также: «10 популярных кофейных напитков: польза, недостатки и калорийность»).
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