Кухня и дом
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Кухня и дом

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  • Алексей
    Ха ха.Таже яичница,вид сбоку😁.Заголовок-отстой.Хватит есть по ут...
  • Ирина Серафимова (Микова)
    Спасибо, сразу проверила весь пластик на кухне: преимущественно 05PPМаркировка пласти...
  • Игорь Лучник
    на 2 литра молока 0,75 стакана соли? Как можно такие "полезные" рецепты выставлять?  Постыдились быЯ опробовала не о...

Попробуйте приготовить торт по этому рецепту и больше не сможете найти замену полюбившемуся десерту.

Попробуйте приготовить торт по этому рецепту и больше не сможете найти замену полюбившемуся десерту.

﻿﻿Кофейный торт «Мраморный» — стоящее лакомство, которое сравнительно быстро готовится и понравится даже тем, кто не является большим любителем кофе (см также: «10 популярных кофейных напитков: польза, недостатки и калорийность»).

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