Мэрия Кургана спровоцировала скандал из-за перекрытия трассы. Инсайд

Представители мэрии Кургана должны были до 15 сентября предупредить жителей города о том, что на 253 километре трассы «Иртыш» (поворот на микрорайон Зайково) собираются демонтировать светофор и восстановить осевое барьерное ограждение, запретив левый поворот.