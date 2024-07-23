«Не терплю пассивного отношения к работе»: большое интервью с Сергеем Ивановым

О туризме – на Волге. О развитии туротрасли, вопросе высоких цен на отдых в Татарстане, кадровой ситуации – и не только обсудили в программе «Крупный план» с председателем Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергеем Ивановым.