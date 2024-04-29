США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН

США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил 29 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в ходе второго заседания этого комитета.
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