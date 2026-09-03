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FiNE NEWS

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Реакция Путина на угрозы Берлина и дипломатические шаги Москвы в условиях новых санкций

В условиях обострения отношений между Россией и Германией, связанных с инцидентом в аэропорту Лейпцига и обвинениями в адрес Москвы, немецкая сторона заявила о готовности ввести дополнительные санкции.

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