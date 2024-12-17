Есть один словарь, где афёра встречается. Это «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией Кузнецова. Его авторы посчитали, что употребление афёра допустимо в разговорной речи. https://nedelya40.ru/vladimir-petrov-o-russkom-yazyke-s-pristrastiem-afera-ili-afyora_211795/

Семен Демин

Какая оборона, автор? цель запада нанести стратегическое поражение России, а это нападение. И запад уже напал пока руками украинцев. И вообще не стоит недооценивать врага. Мало нам что ли нашествий Наполеона и Гитлера? Мы их изгнали, но какой ценой!