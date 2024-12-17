Голос Мордора Выскажу сейчас не очень популярное, особенно для алармистов, мнение — вся подготовка Евросоюза к войне с Россией является одной большой аферой, направленной против собственного населения.
Афёра
Комментарии
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Дмитрий
Есть один словарь, где афёра встречается. Это «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией Кузнецова. Его авторы посчитали, что употребление афёра допустимо в разговорной речи. https://nedelya40.ru/vladimir-petrov-o-russkom-yazyke-s-pristrastiem-afera-ili-afyora_211795/
Владимир ПЕТРОВ о русском языке с пристрастием : Афера или афёра? — Газета «Калужская неделя»
Газета «Калужская неделя»
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13 час.
Ilya Biryukov
это интернетские самопальные псевдословари
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12 час.
Семен Демин
Какая оборона, автор? цель запада нанести стратегическое поражение России, а это нападение. И запад уже напал пока руками украинцев. И вообще не стоит недооценивать врага. Мало нам что ли нашествий Наполеона и Гитлера? Мы их изгнали, но какой ценой!
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3 час.
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