Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Дмитрий Gold

Я не Каддафи, но думаю всем здравомыслящим понятно для чего вокруг России столько биолабораторий, но не все умеют думать, нет никаких славянских или каких других вирусов и быть не может, миграция народов идёт с пещерных времён, одно племя нападает на другое, уничтожает мужчин и забирает женщин, всё перемешалось.