Надо же было ливийскому лидеру (теперь уже нет никакой Ливии – стерта США с лица Земли) в 2009 году «слить» информацию, что Запад готовит пандемию.
Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Gold
Я не Каддафи, но думаю всем здравомыслящим понятно для чего вокруг России столько биолабораторий, но не все умеют думать, нет никаких славянских или каких других вирусов и быть не может, миграция народов идёт с пещерных времён, одно племя нападает на другое, уничтожает мужчин и забирает женщин, всё перемешалось.
Ответить
3 час.
НН
Надежда Никитина
Полковника очень жаль. Какую страну уничтожили. С такими возможностями какие были у Кадафи, надо было идти по пути Кима, а не заигрывать с западниками.
Ответить
2 час.
BL
Bogdan Levsky
самое страшное, что никаких вирусов в природе не существует. все это выдумка бигфармы и кукловодов.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии