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Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Каддафи слишком много знал: он в 2009 году рассказал секрет о биологической войне ковидом

Надо же было ливийскому лидеру (теперь уже нет никакой Ливии – стерта США с лица Земли) в 2009 году «слить» информацию, что Запад готовит пандемию.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Я не Каддафи, но думаю всем здравомыслящим понятно для чего вокруг России столько биолабораторий, но не все умеют думать, нет никаких славянских или каких других вирусов и быть не может, миграция народов идёт с пещерных времён, одно племя нападает на другое, уничтожает мужчин и забирает женщин, всё перемешалось.
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3 час.
НН
Надежда Никитина
Полковника очень жаль. Какую страну уничтожили. С такими возможностями какие были у Кадафи, надо было идти по пути Кима, а не заигрывать с западниками.
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2 час.
BL
Bogdan Levsky
самое страшное, что никаких вирусов в природе не существует. все это выдумка бигфармы и кукловодов.
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1 час.

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