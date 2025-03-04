Рейд по магазину «Светофор» провели в Новосибирске

Название магазина «Светофор» попало в ленты новостей российских СМИ. У специалистов Роспотребнадзора появились претензии к руководству сети дискаунтеров, некоторые торговые точки оказались закрыты из-за ряда нарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии