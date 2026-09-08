Европа встретит предстоящую зиму с рекордным дефицитом газа

www.globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON Евросоюз рискует не преодолеть рекордный дефицит газа к предстоящей зиме после отказа от энергоресурса из России.
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