Поздравления с 9 мая в стихах трогательные с Днем Победы Анна Федорова9 мая занимает особое место в сердцах каждой российской семьи, поскольку в этот день отмечается победа в одной из самых разрушительных войн в истории человечества — Великой Отечественной войне.