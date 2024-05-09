В Китае стартовало производство абсолютно новых Haval H9

С завода Great Wall Motor в Чунцине начали сходить серийные вездеходы. В Поднебесной новый Haval H9 выпускается по соседству с Tank 300 и пикапами Great Wall Poer; со временем не исключена локализация в России на мощностях тульского завода GWM.
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