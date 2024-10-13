Немецкий боксер-профессионал, выступавший во второй средней и в полутяжелой весовых категориях, чемпион мира по версии WBO (2009-2012, 2013-2014) во втором среднем весе Роберт Штиглиц высказался о нашумевшем боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
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