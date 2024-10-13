SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

113 подписчиков

«Когда я увидел Кадырова, понял, что победа от Бетербиева не уйдет». Немецкий боксер — о поражении Бивола

«Когда я увидел Кадырова, понял, что победа от Бетербиева не уйдет». Немецкий боксер — о поражении Бивола

Немецкий боксер-профессионал, выступавший во второй средней и в полутяжелой весовых категориях, чемпион мира по версии WBO (2009-2012, 2013-2014) во втором среднем весе Роберт Штиглиц высказался о нашумевшем боксерском поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх