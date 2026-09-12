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Царьград

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Такер Карлсон признался, что Москва «бесконечно лучше» Нью-Йорка

Такер Карлсон признался, что Москва «бесконечно лучше» Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон сделал признание, которое наверняка не оценят в США.В интервью телеканалу RT он сказал, что Москва произвела на него куда более сильное впечатление, чем Нью-Йорк.

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