Милявская — о том, что происходит с Глюк'оZой: «Потрясена изменениями!»

Певица рассказала, почему она рада за коллегу, переживающую сложный этап в карьере. Наталья Ионова Социальные сетиПевица Наталья Ионова, выступавшая ранее под псевдонимом Глюк'оZа, круто изменила имидж после всех скандалов.
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