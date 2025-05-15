Милявская — о том, что происходит с Глюк'оZой: «Потрясена изменениями!»

Певица рассказала, почему она рада за коллегу, переживающую сложный этап в карьере. Наталья Ионова Социальные сетиПевица Наталья Ионова, выступавшая ранее под псевдонимом Глюк'оZа, круто изменила имидж после всех скандалов.