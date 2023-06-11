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Трамп пообещал, что выгонит «полностью коррумпированного» Байдена из Белого дома

Трамп пообещал, что выгонит «полностью коррумпированного» Байдена из Белого дома

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед республиканцами в Северной Каролине, дал обещание, что выгонит «полностью коррумпированного» Джо Байдена из Белого дома.

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