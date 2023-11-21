Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»

Музыкальный продюсер Саглиани объяснил желание Лободы выступать перед россиянами @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС Абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово», поэтому украинские звезды понимают, что перспективы заработать есть лишь в России, заявил газете ВЗГЛЯД журналист, музыкальный продюсер Илья Саглиани, комментируя желание певицы Светланы Лободы выступать перед россиянами.
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