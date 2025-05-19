Напавший на владимирского врача "мигрант" оказался местным неадекватом

Никакого отношения к осмотру женщины в никабе нападение на эндоскописта не имеет.История с нападением на врача-эндоскописта во Владимире при ближайшем рассмотрении оказалась не совсем тем, что разошлось по телеграм-каналам.
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