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Экс-министра связи РФ Никифорова заочно арестовали по делу о мошенничестве

Экс-министра связи РФ Никифорова заочно арестовали по делу о мошенничестве

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову вынесли заочный арест по обвинению в особо крупном мошенничестве.

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