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Япония заявляет, что северокорейские хакеры украли информацию из 7000 записей криптокошельков

Связанная с Северной Кореей хакерская группа WaterPlum взломала более 30 000 устройств в более чем 100 странах и регионах, украв информацию из более чем 7 000 криптовалютных кошельков и одновременно нацелившись на разработчиков с помощью фальшивых кампаний по вербовке.

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