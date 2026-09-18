Япония заявляет, что северокорейские хакеры украли информацию из 7000 записей криптокошельков

Связанная с Северной Кореей хакерская группа WaterPlum взломала более 30 000 устройств в более чем 100 странах и регионах, украв информацию из более чем 7 000 криптовалютных кошельков и одновременно нацелившись на разработчиков с помощью фальшивых кампаний по вербовке.