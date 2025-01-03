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Аргументы и Факты

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Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Значит надо уничтожить эту Трембиту вместе с властью нацисткой Зеленским.Дандыкин: Украина...
  • Валентин Щербаков
    Зачем вообще якшаться и уделять внимание этой нацисткой шлюхе бербок, эту гейропейскую  подстилку давно надо лишить и...Захарова ответила...
  • Чак
    Так надо и писать - чурка.В центре Саратова...

Политолог Доктороу: Зеленского ждет линчевание после капитуляции Украины

Политолог Доктороу: Зеленского ждет линчевание после капитуляции Украины

Украинского политика Владимира Зеленского ждет линчевание после капитуляции Украины, приводит слова политолога Гилберта Доктороу агентство РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Пол нации погубил дурноватый Клоун!
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14 час.
Владимир Лев
Вместе с Евой Браун, Тоесть Зеленской. Та еще змеюка...
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10 час.
Анфиса Иванова
Не дождусь, когда рядом с ним в обязательном порядке будет болтаться Порох ( ещё та вражина - падлюка!) , Тимошинчиха, Яценюк и главный &quot; Азовец&quot; Ярош!  Это все головы одной змеиной гидры!!!
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9 час.

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