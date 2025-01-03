Украинского политика Владимира Зеленского ждет линчевание после капитуляции Украины, приводит слова политолога Гилберта Доктороу агентство РИА Новости.
Политолог Доктороу: Зеленского ждет линчевание после капитуляции Украины
Комментарии
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Eduard
Пол нации погубил дурноватый Клоун!
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14 час.
Владимир Лев
Вместе с Евой Браун, Тоесть Зеленской. Та еще змеюка...
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10 час.
Анфиса Иванова
Не дождусь, когда рядом с ним в обязательном порядке будет болтаться Порох ( ещё та вражина - падлюка!) , Тимошинчиха, Яценюк и главный " Азовец" Ярош! Это все головы одной змеиной гидры!!!
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9 час.
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