Политолог Доктороу: Зеленского ждет линчевание после капитуляции Украины

Анфиса Иванова

Не дождусь, когда рядом с ним в обязательном порядке будет болтаться Порох ( ещё та вражина - падлюка!) , Тимошинчиха, Яценюк и главный " Азовец" Ярош! Это все головы одной змеиной гидры!!!