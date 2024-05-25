Спортивные модели мотоциклов чаще всего попадают в ДТП — называем марки

Такие марки мотоциклов, как KTM, Kawasaki, Honda, Suzuki и BMW чаще всего попадают в ДТП. Такие статистические данные озвучили специалисты страховой компании «Согласие» в сегменте ОСАГО за 2023 год (есть в распоряжении «За рулем»).