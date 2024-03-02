Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Шавка, клоп микро импульсы издает, она как пыль ветер дунет и нет ееПремьер Эстонии с...
  • Дмитрий Гурин
    дедушке не на выборы надо настраиваться а на церемонию погребения.Байден «отправил»...
  • Лиза
    Почему они думают что Россия с ними будет на Украине воевать, прилетит по Америке, Германии и Франции, прямо по столи...«Безмозглый идиот...

Украинцы бегут на родину в поисках доступной медицины

Украинцы бегут на родину в поисках доступной медицины

Украинцы бегут на родину в поисках доступной медицины. Украинская семья, бежавшая в Великобританию после начала боевых действий, вернулась в Винницу из-за проблем с доступом к стоматологической помощи в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх