Украинцы бегут на родину в поисках доступной медицины. Украинская семья, бежавшая в Великобританию после начала боевых действий, вернулась в Винницу из-за проблем с доступом к стоматологической помощи в Великобритании, сообщает Daily Mail.
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