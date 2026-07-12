Зеленский отправил в отставку премьера и обновляет правительство

Украинский глава заявил о масштабных перестановках в структуре власти.Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящем обновлении кабинета министров и уходе Юлии Свириденко с поста премьер‑министра.
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