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Царьград

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Зеленский отправил в отставку премьера и обновляет правительство

Зеленский отправил в отставку премьера и обновляет правительство

Украинский глава заявил о масштабных перестановках в структуре власти.Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящем обновлении кабинета министров и уходе Юлии Свириденко с поста премьер‑министра.

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