Он отметил, что на протяжении веков в Северной столице складывались уникальные собрания, которые являются мировым достоянием Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербуржцев с Общероссийским Днем библиотек.
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