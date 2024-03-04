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Дом на колесах сгорел в Карелии

В Медвежьегорске днем в воскресенье вспыхнул пожар В воскресенье в 12 часов 7 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что возле дома на улице Калинина горит автомобильный прицеп (автодом).

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