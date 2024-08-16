Комбат Викинг: ВСУ используют для дронов самодельные взрывные устройства

Украинские операторы беспилотников используют для FPV-дронов самодельные взрывные устройства. Об этом, как передает РИА Новости, заявил командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный (позывной — Викинг).
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