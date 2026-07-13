Россия введет ограничения для детей в соцсетях уже в 2027–2028 годах, — зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
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Россия введет ограничения для детей в соцсетях уже в 2027–2028 годах, — зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
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