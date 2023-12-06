О каких особенностях баварской «семерки» пятого поколения следует знать, чтобы выбрать ее оптимальный вариант на вторичном рынке

Флагманский седан BMW 7-й серии под индексом F01 со стандартной колесной базой и F02 с удлиненной на 14 см колесной базой впервые предстал перед публикой летом 2008 года в центре Москвы, на Красной площади.
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