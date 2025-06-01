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РЖД заявила о выплатах родственникам погибших в поезде "Климов-Москва": По 2,2 млн рублей

РЖД заявила о выплатах родственникам погибших в поезде "Климов-Москва": По 2,2 млн рублей

В РЖД сообщили, что выплатят родственникам жертв подрыва моста в Брянской области по 2,2 млн рублей.РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 млн рублей, сообщили в государственной компании.

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