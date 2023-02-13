Замглавы МИД РФ Руденко предупредил Японию об ответе на размещение гиперзвуковых ракет

Япония решила нарастить свой военный потенциал вблизи северной границы. Россия продолжит следить за ее деятельностью и в случае опасности примет ответные меры, предупредил в интервью РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
Япония решила нарастить свой военный потенциал вблизи северной границы. Россия продолжит следить за ее деятельностью и в случае опасности примет ответные меры, предупредил в интервью РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
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