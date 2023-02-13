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Замглавы МИД РФ Руденко предупредил Японию об ответе на размещение гиперзвуковых ракет

Замглавы МИД РФ Руденко предупредил Японию об ответе на размещение гиперзвуковых ракет

Япония решила нарастить свой военный потенциал вблизи северной границы. Россия продолжит следить за ее деятельностью и в случае опасности примет ответные меры, предупредил в интервью РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

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