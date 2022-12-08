На каком месте

В каком месте? Сегодня в мире существует огромное количество языков — исследователи извлекают до семи тысяч! Другое дело, что подавляющая часть всего этого многообразия используется очень скромным количеством носителей иногда даже единицами.
В каком месте? Сегодня в мире существует огромное количество языков — исследователи извлекают до семи тысяч! Другое дело, что подавляющая часть всего этого многообразия используется очень скромным количеством носителей иногда даже единицами.
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