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На каком месте

На каком месте

﻿﻿В каком месте? Сегодня в мире существует огромное количество языков — исследователи извлекают до семи тысяч! Другое дело, что подавляющая часть всего этого многообразия используется очень скромным количеством носителей иногда даже единицами.

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