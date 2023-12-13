Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи Украине на $200 млн. «Я только что подписал документ о выделении $200 млн на оборону Украины», - заявил Байден на встрече с Зеленским в Белом доме, передает агентство Reuters .
Байден одобрил новую военную помощь Киеву на $200 млн
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Там роль президента под контролем государственных надстроек -- сильно не забалуешь. Регулируют не только его действия, но и показывают, куда войти-выйти.
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11 час.
Misha Glusch
денег нет, но вы держитесь.... дж. раб. байдун
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10 час.
фарид сабиров
С дохлого осла клок шерсти и то в радость. На похороны хватит
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10 час.
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