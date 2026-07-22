Мадьяр рассказал о своих отношениях с супругой Орбана

Супруга бывшего премьер-министра Виктора Орбана нянчила его в детстве, когда трудилась в юридической фирме вместе с его отцом, рассказал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, 22 июля сообщает портал Index.
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