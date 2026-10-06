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РИА Новый день

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В Салехарде к зиме сделали еще две теплые остановки

В Салехарде появились две новые теплые остановки. Как рассказал глава города Алексей Титовский в социальных сетях, по просьбе жителей микрорайона «Обдорский» отапливаемый павильон расположится возле детского сада «Северное сияние».

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