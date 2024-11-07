Терракотовый – один из самых осенних цветов, он согревает в пасмурную погоду. Традиционное сине-белое сочетание, солнечный желтый и красочные полосы напоминают дома средиземноморских стран, наполненные неторопливой атмосферой пляжного отдыха и курортной жизни.
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