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Антон Бабиков: «После болезни есть какая‑то тряска в организме, нет спокойной уверенности. На пристрелке испытывал сильный дискомфорт»

Биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление в большом масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени (5-е место).

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