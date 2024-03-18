Шлеменко рассказал о хорошей форме Минакова перед боем с Томпсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в понедельник, 18 марта, рассказал, что россиянин Виталий Минаков подойдет к бою с британцем Оли Томпсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в хорошей форме.
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