Шлеменко рассказал о хорошей форме Минакова перед боем с Томпсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в понедельник, 18 марта, рассказал, что россиянин Виталий Минаков подойдет к бою с британцем Оли Томпсоном в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в хорошей форме.