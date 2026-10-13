ВКС РФ авиабомбой с УМПК ударили по мосту через Днепр в Днепропетровске В ночь на 13 октября российские войска нанесли новые удары по мостам через Днепр.
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