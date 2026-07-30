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Сериал «Убийства в одном здании», 6-й сезон: дата выхода, сюжет, актеры

Сериал «Убийства в одном здании», 6-й сезон: дата выхода, сюжет, актеры

У сериала «Убийства в одном здании» будет шестой сезон: съемки уже стартовали. Это значит, что харизматичные детективы-любители из Нью-Йорка вновь будут расследовать загадочное преступление — и на этот раз оно окажется для них особенно личным.

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