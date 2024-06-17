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«Она сказала «да»! Александра Трусова обручилась с Макаром Игнатовым

Ее жених – фигурист сборной России, вице-чемпион страны-2021 Макар Игнатов. Он опубликовал фото с подписью «Она сказала «ДА»! на фоне разводных мостов в Санкт-Петербурге.

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