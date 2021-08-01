Глава USADA заподозрил российских олимпийцев в употреблении допинга

Сергей ХрипуновГлава USADA заподозрил российских олимпийцев в употреблении допингаПо мнению представителя США, Россия посмеялась над Играми.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗоя ЗвонареваПроверьте вначале себя.Валерий ФедосеевУголовная харя, проверь себя и остальных пиндосов. Бабы с мускулатурой бодебилдеров и не удивлюсь, что они с яйцами.НВНекто ВКА с каких это пор америкосы командуют олимпийским комитетом? Их самих нужно лишить флага и гимна, за то, что они предпочитают побеждать подтасовками и жульничеством. Кого-кого, а их первых нужно проверять на допинг и злоупотребление прочими лекарствами. А также нужно запретить и другие стимулирующие лекарства, типа противоастматических, когда здоровым участвовать запретили лишь по неподтвержденным обвинениям в применении допинга, а астматиков облагодетельствовали всяческими льготами. Не могут соревноваться, задыхаются - не должны и участвовать. Это олимпиада для здоровых. А ущербные пусть соревнуются в параолимпиаде (в специально организованных категориях).Комментировать
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