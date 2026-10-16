Avia.pro - СМИ Золотые коньки и простые квитанции: почему олимпийским чемпионам из высоких кабинетов так легко рассуждать о росте коммунальных платежей Современная жизнь устроена удивительным образом: пока обычные граждане с замиранием сердца открывают почтовые ящики и с ужасом вглядываются в новые цифры в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, у людей из совершенно другой финансовой реальности эти счета вызывают лишь легкую философскую улыбку.