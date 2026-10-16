Avia.pro - СМИ Золотые коньки и простые квитанции: почему олимпийским чемпионам из высоких кабинетов так легко рассуждать о росте коммунальных платежей Современная жизнь устроена удивительным образом: пока обычные граждане с замиранием сердца открывают почтовые ящики и с ужасом вглядываются в новые цифры в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, у людей из совершенно другой финансовой реальности эти счета вызывают лишь легкую философскую улыбку.
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Давно бы уже ей сделали зарплату среднюю по стране, и посмотреть, что она тогда скажет.
путин давно знает и поддерживает ее!ему такие идиоты нужны в дуре против народа россиян!
Урезать льготы депутатов, а лучше вообще её упразднить. Депутаты должны работать на местах и только раз в квартал собираться и заседать, таких как Терешкова, Роднина, Задулины и прочие среди депутатов не должно быть. А для этого выборы должны быть честными, а не купленными