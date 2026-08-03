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70 нетрезвых водителей за выходные: итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости» в Тверской области

70 нетрезвых водителей за выходные: итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости» в Тверской области

В Тверской области подвели итоги профилактического мероприятия «Контроль трезвости». С 31 июля по 2 августа 2026 года на территории Тверской области проходило профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

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